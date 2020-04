Bairros de Araucária ficam sem água na segunda (13) e quarta-feira (15)

A assessoria de comunicação da Sanepar informou que, após avaliação do sistema de abastecimento, feita diariamente pelo setor técnico da Companhia, decidiu continuar com o rodízio de suspensão no abastecimento de água das cidades da Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Na semana que se inicia, Araucária terá falta de água na segunda e quarta-feira, dias 13 e 15 de abril. Pela tabela, na segunda-feira ficarão sem água os bairros Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu e Tindiquera . Nestes locais, a interrupção no fornecimento terá início às 8h, sendo que a normalização está prevista para acontecer no terça-feira (14), às 8h. Ainda conforme a Sanepar, a suspensão alcançará a chamada área de recalque. Ou seja, ficarão sem água os loteamentos localizados acima do nível em que está instalado o Reservatório do Costeira.

Na quarta-feira, 15 de abril, os bairros afetados pela suspensão são Campina da Barra, Costeira, Iguaçu e Tindiquera. A interrupção no abastecimento de água se dará às 8h, com a retomada se dando às 8h do dia seguinte, quinta-feira (16). O corte também alcançará a chamada área de recalque. Ou seja, ficarão sem água os loteamentos localizados acima do nível em que está instalado o Reservatório do Costeira.

A orientação da companhia é que os moradores façam uso racional da água, atentando para os hábitos de higiene, principalmente para a prevenção do Coronavírus (Covid-19). A prioridade deve ser alimentação e higiene pessoal. Outras atividades, como lavar carros, calçadas, regar jardins, devem ser adiadas para quando passar o período de estiagem.

A recomendação da ABNT é que os imóveis tenham caixa d’água compatível com o tamanho da família, com reservação suficiente para 24 horas.