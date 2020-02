Bandidos entram em confronto com a PM e acabam mortos

A tarde desta quarta-feira, 26 de fevereiro, foi violenta na cidade vizinha de Fazenda Rio Grande. Dois bandidos foram mortos em um confronto com as equipes das polícias militares de Araucária e daquela cidade, quando estavam em fuga, após o roubo de um veículo. O fato aconteceu na rua Rio Amazonas, próximo ao limite entre Fazenda Rio Grande e as cidades de Araucária e Mandirituba.

Por volta das 14 horas, a PM recebeu o chamado via central de que dois bandidos haviam roubado um veículo Renault Megane no bairro Santa Terezinha, e no deslocamento, deram de cara com os suspeitos. Teve perseguição e, durante o trajeto, o veículo em que os suspeitos estavam acabou capotando na estrada rural. Os bandidos então abandonaram o carro e tentaram fugir por um matagal, mas os policiais continuaram no encalço, momento em que o confronto teria acontecido.

Na troca de tiros, um policial militar chegou a ser atingido, mas o tiro pegou de raspão, apenas no colete à prova de balas. Os dois suspeitos foram atingidos e morreram no local.

Publicado na edição 1201 – 27/02/2020