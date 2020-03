Bandidos mortos em confronto com a Rone são identificados

Os suspeitos pelo roubo de dois veículos, que foram mortos em confronto com a Rone na noite de sexta-feira, 28 de fevereiro, já foram identificados. Luiz Felipe Chaves de Oliveira, 20 anos, e Everton Luiz de Oliveira, foram abordados na rua Albino Ferreira, no cruzamento com a PR 421, bairro Barigui, divisa de Araucária com Curitiba, quando tentavam fugir com um dos veículos roubados, um Fiat Toro. Segundo a Polícia Militar, os dois carros foram furtados de uma unidade de saúde de Colombo, no dia anterior ao fato, 27. Um deles já havia sido encontrado no mesmo dia, mas o outro ainda estava com os bandidos.

Na sexta-feira a PM fazia um patrulhamento pela Cidade Industrial de Curitiba quando viu o Fiat Toro e, ao checar a placa, a mesma não batia com o modelo do carro. Os policiais decidiram pela abordagem, mas a dupla não acatou a ordem e fugiu. Foi então que uma perseguição se iniciou. A Rone seguiu a dupla até Araucária, e no trajeto, o condutor se envolveu em uma colisão. A dupla saiu do carro atirando contra os policiais. No revide, a PM acabou atingindo os suspeitos. O Siate chegou a ser acionado, mas Felipe e Everton já estavam em óbito. Ainda com os suspeitos, a PM encontrou um revólver e uma pistola ponto 40.

Publicado na edição 1202 – 05/03/2020