Bandidos roubam loja Havan e trocam tiros com a PM

Por volta das 10 horas desta quarta-feira, 10 de setembro, a loja Havan de Araucária foi assaltada por duas pessoas que se passavam por clientes. Imagens das câmeras de segurança flagraram o momento em que a dupla estava do lado de fora, observando o movimento, depois entrou, percorreu as prateleiras, encheu duas sacolas e saiu.

Segundo informações, do lado de fora havia um carro aguardando para dar fuga, e a motorista seria uma mulher. Quando os fiscais tentaram surpreenderam a dupla, uma confusão se formou na frente do estabelecimento. O motorista de um ônibus do Triar, que passava pelo local, percebeu a situação e fechou o carro, impedindo a fuga. Encurralados, os bandidos jogaram as sacolas e fugiram em direção ao mato. A Polícia Militar, que chegou rápido na ocorrência, abordou a mulher, pediu que abrisse o porta malas do carro, e lá estavam as sacolas com as mercadorias roubadas.

Na sequência a PM saiu no encalço dos bandidos e um deles reagiu, disparando contra a equipe, que revidou. Os dois foram presos em flagrante. Informações completas serão divulgadas em breve, no site do jornal O Popular do Paraná.