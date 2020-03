“Batatinha” é encontrado morto no Tupy

Araucária registrou mais um homicídio na noite desta terça-feira, 24 de março. Passava um pouco das 22h quando a Polícia Militar encontrou o corpo de Anderson Alves dos Santos, 33 anos, conhecido como Batatinha, dentro de casa.

O crime aconteceu na rua Crisântemo, no jardim Tupy, bairro Campina da Barra. A vítima possuía marcas de agressão física e muito possivelmente tenha sido esta a razão da morte.

De acordo com informações preliminares, Batatinha residia no local com uma mulher, a qual teria sido presa na segunda-feira (23) acusada de furto.

O que se apurou também é que, por volta das 17h de ontem, Batatinha e outras pessoas estariam reunidas em frente à casa onde o corpo foi encontrado. Essas outras pessoas ainda não foram identificadas.

O Corpo de Batatinha foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML), em Curitiba. As investigações acerca da autoria e motivação ficam agora por conta da Delegacia de Polícia Civil de Araucária.