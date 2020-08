Bavutti Despachante e Seguros completa seis anos e tem planos de expansão

Há seis anos nascia em Araucária o escritório Bavutti Despachante, pelas mãos do Administrador de Empresas Carlos Bavutti, que havia acabado de passar no concurso do Detran. O começo foi modesto, em um pequeno espaço, próximo à Ciretran, no bairro Fazenda Velha, mas aos poucos, novos serviços foram sendo agregados, como corretagem de seguros, representação do Consórcio Araucária, da BR Consórcios, da Pesquisa de Procedência Veicular Checklog e Cadastro de Veículos na ANTT. Hoje, o escritório está localizado em um ponto bem central, na rua Alfredo Parodi, próximo à Prefeitura, com instalações mais amplas, oferecendo maior conforto aos clientes, com estacionamento próprio, vagas cobertas para realização de vistoria, entre outras facilidades.

Mesmo com a empresa decolando, o empreendedor Carlos não se dá por satisfeito, e projeta lançar em breve o serviço de Isenções para PCD, onde as pessoas com deficiência terão toda assessoria necessária para requerer a isenção de impostos na compra de um veículo novo. “Estamos sempre agregando novos serviços para atender às necessidades de nossos clientes, trazendo a segurança de que a documentação necessária seja encaminhada e acompanhada de perto pelo escritório. E neste mês de nosso aniversário, estamos oferecendo Parcelamento de Transferências simples, com um ou dois gravames, em 4X sem juros nos cartões de Crédito” não incluindo serviços excepcionais tais como mudança de motor, de cor, entre outras alterações de características. A promoção vai até o dia 15 de setembro”, relata.

Carlos faz questão de ressaltar que a meta da sua empresa não se resume a conquistar novos clientes, mas sim, torná-los amigos. E isso é levado tão a sério que ele conta que todos que fazem serviços no Bavutti Despachante voltam, seja pelo atendimento prestado pela equipe, pela agilidade ou pela forma como são tratados. “Tem gente que nem volta pelos serviços, faz questão de voltar para um bate papo e um cafezinho”, brinca o despachante. Na lista de facilidades que o Bavutti oferece está a agilidade nos serviços. Nada fica parado no escritório. Entrou serviço, a equipe já monta os processos e, nas datas em que são atendidos no Detran, já encaminha a documentação, ficando apenas no aguardo do retorno. “O cliente sai daqui com o documento e sempre com um brinde junto”, diz Carlos.

Personalizados

Outro empreendimento da empresa é a Bavuh! Personalizados, que confecciona canecas, camisetas, azulejos, entre outros produtos, com a mesma qualidade que oferecem em seus serviços habituais A Bavuh! Personalizados é administrada por Ana Carla, filha do Carlos, e vem inovando a forma como as canecas são criadas e personalizadas, de acordo com o que o cliente deseja.

A loja fica na rua Fernando Sukow, 33, sala 2. Os pedidos de canecas são feitos pelo fone 99749-2976 ou pelas redes sociais.

Serviço

O Bavutti Despachante e Seguros fica na rua Prof. Alfredo Parodi, 615, Centro e o fone para contato é o 3031-5822.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Marco Charneski

Publicado na edição 1226 – 20/08/2020