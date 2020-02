Bebeu demais e acertou o muro do vizinho

No domingo, 9 de fevereiro, por volta das 18h40, um motorista bebeu além da conta e acabou se envolvendo em um acidente no bairro Campina da Barra. Ele bateu o carro no muro do vizinho e relatou aos policiais militares que, ao tentar fazer uma conversão em uma descida, não conseguiu parar o veículo, e acabou acertando também, o portão da residência.

O dono da casa ficou furioso e disse que iria prestar queixa para não ficar no prejuízo. O motorista fez o teste do bafômetro, que conformou a ingestão de álcool. Pelo fato de estar conduzindo um veículo embriagado, o homem foi conduzido para a Delegacia de Polícia para as providências necessárias.

Publicado na edição 1199 – 13/02/2020