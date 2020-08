Bebeu demais e capotou veículo

Por volta das 11h50 de domingo, 23 de agosto, a Polícia Militar atendeu a um acidente de trânsito na rua Jonet Janette Silva, no bairro Tindiquera, onde o motorista de um veículo Renault Logan havia invadido o terreno de uma casa. O carro estava capotado dentro do pátio, e em contato com o condutor, este contou à equipe policiai que acabou perdendo a direção do veículo, colidiu na cerca da residência e capotou na sequência. Segundo a PM, o condutor aparentava sinais visíveis de embriaguez e confessou que havia ingerido bebidas alcoólicas durante a madrugada.

Diante dos fatos, ele foi levado para a sede da 2ª Cia, onde foi submetido ao teste do bafômetro, que comprovou a ingestão de álcool. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis. O veículo foi liberado para o irmão do autor. O acidente provocou apenas danos materiais no veículo e estragou a cerca de madeira da casa, não causando ferimentos em ninguém.

Publicado na edição 1227 – 27/08/2020