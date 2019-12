Bem-vindo 2020

Mais um ano se descortina no horizonte da nossa existência, e, com ele, nascem as esperanças, as expectativas, os sonhos de um ano melhor do que foi o ano passado. É isto, que, de certo modo, nos move, nos alimenta e nos faz prosseguir em frente. O novo sempre desperta possibilidades, melhorias, transformações, na certeza de que nada mais será do jeito que já foi um dia. Tudo pode mudar e ser diferente, ser melhor, mais humano; as relações podem se renovar, e, o desejo de um mundo melhor, paira no ar e toca o coração de cada pessoa. Por isso, viver é belo, é encantador, na medida em que, deixamos para trás velhos hábitos, antigas murmurações, vendo a vida a partir da ótica das soluções e não dos dramas.

Carrego sempre comigo uma frase que impulsiona o meu dia a dia e me faz acreditar que é possível mudar: ‘busque soluções e deixa os problemas morrerem de fome’. Quando alimentamos demais os problemas eles viram dramas e a vida torna-se um peso, um fardo, algo difícil de ser administrado. Pelo contrário, quando buscamos sempre uma solução para cada problema que surge em nossa frente, a vida assume um ar de leveza e de contínua transformação. Crer na mudança é fundamental para colocar-se numa atitude de busca contínua sem nunca esmorecer.

O ser humano é movido por desafios, e, sem eles, a vida torna-se insossa, como água parada, sem movimento, sem vibração, sem entusiasmo. Pelo contrário, os desafios quando assumidos como possibilidades, nos tiram do marasmo, da rotina que nos torna mal humorados e eternos insatisfeitos. Os homens e mulheres que veem a vida a partir da ótica positiva, vão atrás de soluções, mesmo quando tudo parece nublado, fosco e sem saída. É preciso acreditar que tudo tem uma solução e na medida em que fazemos disso como que uma bússola a mover a nossa vida, misteriosamente a vida nos sorri com respostas e caminhos novos, nos surpreendendo e direcionando sempre em frente.

Para tanto, precisamos fortalecer o nosso interior, porque é dentro dele que nascem os bons propósitos, os sonhos que nos levam a mares mais profundos. Que nos fazem permanecer firmes e fortes, mesmo quando as adversidades e os fracassos teimam em tomar relevância em nossa existência. Somente os fortes interiormente não desistem nunca, porque continuam acreditando em si mesmos. Os frágeis, pelo contrário, facilmente sucumbem e a vida, em vez de lhes apontar novos horizontes, torna-se um poço de derrotas e frustrações, que, somadas criam dramas incontáveis e aparentemente sem saída.

No fundo, o novo ano terá a cor que você der a ele desde o amanhecer até o entardecer de cada dia. Você é o senhor da sua vida naquilo que depende somente de si mesmo, porque, naturalmente, existem coisas que fogem da nossa alçada. Essas, nós simplesmente aceitamos, mesmo quando não concordamos. Mas, naquilo que é de nossa responsabilidade, somos nós os senhores a dar a resposta a partir do nosso interior.

A resiliência nos ensina que o segredo do sucesso depende da nossa força psíquica. Como dizia Sartre: ‘Não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você’. Os fortes nunca desistem e nem culpam os outros, mas, sempre buscam soluções. É isso o que eu desejo para você ao longo deste ano que se inicia: busque soluções, todos os dias do ano, e, deixa os problemas morrerem de fome. Abençoado 2020.