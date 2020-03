Blitz educativa alerta para a importância da vacinação contra o Sarampo e a Febre Amarela

A Guarda Mirim do município realizou na tarde de segunda-feira, 9 de março, uma ação coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP), de panfletagem na Avenida Victor do Amaral. A blitz educativa tinha o objetivo de alertar os motoristas e passageiros sobre a importância da vacinação contra o Sarampo e a Febre Amarela.

A Campanha de Vacinação contra o Sarampo e a intensificação contra a Febre Amarela seguem até o dia 13 de março em todas as unidades básicas de saúde do município. A ação contou com o apoio da Guarda Municipal e do Departamento de Trânsito.

O público-alvo da Campanha de Vacinação contra Sarampo é pessoas de 5 a 59 anos de idade. Para as faixas etárias de 5 anos a 19 anos e de 30 a 59 anos a vacinação contra o vírus ocorre após constatação da necessidade conforme o histórico vacinal da carteirinha. Já para quem tem de 20 a 29 anos, público que tem se mostrado mais vulnerável ao Sarampo, a vacinação deverá ocorrer para TODOS, mesmo que esteja em dia com a vacina (salvo em situações nas quais a vacina é contraindicada).

Todas as UBS de Araucária também contam com vacina contra a Febre Amarela. É importante que pessoas de 9 meses a 59 anos tenham esta proteção. Além da área rural, Araucária já teve comprovação da circulação do vírus na área urbana; o que aumenta a importância de o máximo de pessoas estarem protegidas pela vacina. No caso das crianças, a vacina contra a febre amarela já está prevista no calendário (em duas doses). Quem não tem a dose ou não sabe se tomou deve buscar orientação na unidade básica de saúde. Pessoas maiores de 60 anos poderão ser vacinadas após avaliação pelo serviço de saúde que verificará se a pessoa possui doenças que contraindicam a vacinação. Após a vacina, o organismo leva 10 dias para criar os anticorpos que garantem a proteção.

Cuidados como uso de repelente contra insetos (de acordo com as indicações do produto), uso de roupas mais compridas, mais fechadas (sem decotes, por exemplo) e calçados fechados são medidas para diminuir riscos.

Seja para a vacina contra o Sarampo ou contra a Febre Amarela, a recomendação é levar a carteira de vacinação e um documento de identificação com foto.

Texto: PMA