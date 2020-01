Braspol comemora 30 anos no Brasil com jantar especial

A Comunidade Brasileiro-Polonesa no Brasil (Braspol), presidida pelo ex-prefeito de Araucária, Rízio Wachowicz, realizará na próxima segunda-feira, 27 de janeiro, às 19h30, um grande jantar em comemoração aos 30 anos da entidade no país. O evento acontecerá na Igreja de São Miguel, localizada na rua Pe. Boleslau Bayer, bairro Thomaz Coelho, próximo ao portal polonês.

A celebração será aberta com a santa missa, ministrada pelo reitor da missão católica polonesa no Brasil, Pe. Zdzislaw Malczewski SChr e concelebrada pelos padres Kazimiers Dlugosz SChr, provincial da congregação Sociedade em Cristo e Lourenço Biernaski CM, membro da Congregação Província do Sul. As festividades terão início às 20h30, com os hinos dos dois países, em saudação à data. Também haverá as tradicionais partilhas de bolo e pão, jantar e sorteio de brindes. A animação do evento será por conta do grupo “Os Gaideski & Cia – Polska Zabawa”.

Serviço

O valor dos convites para participar da comemoração será de R$65 para adultos e de R$32 para crianças de 5 a 12 anos. Dúvidas e confirmação de presenças pelos telefones (41) 99940-6310, (41) 99612-6061 ou através do e-mail [email protected]

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1196 – 23/01/2020