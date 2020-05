Briga em família acaba na Delegacia

No domingo, 3 de maio, por volta das 17 horas, a Polícia Militar foi chamada na rua Amauri Rogério Padilha, no bairro Capela Velha, onde uma mulher e seu filho adolescente teriam sido vítimas de violência doméstica. No local, ela contou aos policiais que pai e filho teriam entrado em luta corporal no dia anterior e que o marido estava com um facão, fazendo ameaças aos dois. Disse ainda que o homem a teria impedido de entrar em casa porque ela havia se atrasado do serviço. A mulher contou ainda que o companheiro desconfiou dela, disse que ela o estaria traindo, deu um empurrão e quando ela teria tentado escapar, o homem teria saído correndo atrás, com uma vara, a fim de atingi-la. A vítima teria ficado andando pela rua por algumas horas, até pedir abrigo na casa de um parente, onde passou a noite.

O filho, que também estava com a mãe no momento da chegada da equipe, relatou que tentou separar a briga, mas o pai o teria ameaçado com uma faca. O suspeito também teria jogado as roupas da companheira e um colchão para fora e ateado fogo, fato que foi comprovado pela guarnição.

A equipe foi até o endereço do casal e o suspeito afirmou que saiu no braço com o filho e que este o teria machucado. A PM confirmou que o homem estava com uma escoriação na perna esquerda, o pé inchado e o olho direito roxo. Sobre as acusações da mulher, ele não quis se defender. Diante dos fatos, todos foram encaminhados para a Delegacia de Araucária para os procedimentos cabíveis.

Publicado na edição 1211 – 07/05/2020