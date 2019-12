Briga entre genro e sogro no Natal termina em prisão

A Guarda Municipal de Araucária foi chamada nesta quarta-feira, 25 de dezembro, para atender a uma briga entre genro e sogro na rua José Knopik, no bairro Capela Velha.

Segundo o registro da ocorrência, o entrevero teria acontecido na casa de W.L.C, o sogro. Ele relatou aos guardas que M.B (o genro) teria tentado agredi-lo com um facão, sendo que ambos entraram em luta corporal.

Ainda conforme o relatório da GM, o genro já não estaria mais no local, o que levou os guardas a irem em seu encalço, o encontrando entrando em sua casa, que fica na rua Sonia Bodziak, no mesmo bairro. Embora não tenham encontrado M.B com o facão, os guardas encontraram no pátio de sua residência um veículo Fiat Fiorino, com placas clonadas, sendo que a numeração do chassi batia com a de um automóvel com alerta de furto e roubo datado de 2014.

Em razão da pendenga com a Fiorino, a Guarda teve que dar voz de prisão a M.B e conduzi-lo à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.