Briga na Praça Matriz acaba com um homem esfaqueado

Por volta das 13h desta terça feira, 14 de julho, uma briga entre um vendedor de máscaras e um indivíduo que costuma ser visto diariamente andando pela Praça Matriz, acabou com um dos envolvidos esfaqueado. Segundo a Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, a confusão aconteceu ao lado da banca de jornal, quando o ambulante teria tentado expulsar o andarilho da praça, alegando que aquele local era seu ponto de vendas.

O sujeito então reagiu e desferiu uma facada no pescoço do vendedor, que precisou ser socorrido pelo Siate e encaminhado ao hospital. Ainda de acordo com a GM, a faca, segundo testemunhas, teria sido repassada às mãos do agressor por uma terceira pessoa. Diante dos fatos, o andarilho foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, onde poderá responder por tentativa de homicídio. Testemunhas e a pessoa que teria repassado a faca também foram levadas para prestar depoimentos.

Foto: divulgação