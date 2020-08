Brigaderia Chic, a doceria pioneira de Araucária traz novidades

Anda aborrecido porque está amargando uma quarentena que parece não ter fim? Que tal aquele docinho para adocicar a vida? A Brigaderia Chic tem tantas opções no seu cardápio que fica até difícil escolher só uma. São duas unidades, uma em Araucária, que está atendendo presencialmente de segunda a segunda, das 13h às 20h e também pelo IFood e APP da loja, e outra em Curitiba, que por enquanto está atendendo somente pelo aplicativo IFood. Então não tem desculpa. Se bateu aquele desejo incontrolável de comer um doce, mesmo que você não queira sair de casa. É só pedir Brigaderia Chic!

Todos os produtos são feitos artesanalmente, sempre fresquinhos, e tem novidades a todo momento. Entre as opções do cardápio está o “folhadim”, que são os copos da felicidade, agora incrementados com pudim, que leva na receita ingredientes deliciosos como biscoito folhado dos deuses, creme de leite ninho que todo mundo ama, calda de caramelo e um pudim caseirinho. Tem o “copão da felicidade”, com aquele creme de leite suave, fruta à sua escolha, brownie cremoso de chocolate belga e muito mais.

Para dar mais opções de escolha aos clientes, a loja de Araucária, localizada no Shopping Central, tem duas vitrines, uma refrigerada com vários tipos de sobremesas geladas e outra normal, com muitas delícias. São cones Belga, doses da felicidade, barra Oreotella, torta Belga, pastelzinho de Nutella pura, brigadeiros gourmet diversos, bolos no pote, barca de açaí e açai no copo, cupcakes, foundue de chocolate Belga, coxinha de brigadeiro Belgas, e mais uma infinidade de opções. “Estamos sempre trazendo novidades aos nossos clientes, e com a facilidade de saborear no local ou pedir seu doce preferido na comodidade da sua casa, através do IFood ou do aplicativo da loja”, explica a proprietária Bruna Fernanda.

Serviço

A Brigaderia Chic de Araucária fica no Shopping Central, loja 3, avenida Victor do Amaral, 1111, Centro. Em Curitiba, a loja fica na Rua Calixto Razolini,183, no bairro Portão. Acompanhe as novidades no Facebook Brigadeira Chic e no Instagram @_brigaderiachic

Galeria de fotos

As taças coloridas e com ingredientes deliciosos são uma explosão de sabores

Com os deliciosos copos da felicidade, não tem tristeza que resista



Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1227 – 27/08/2020