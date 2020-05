Brigou no bar, foi parar na UPA e depois acabou na cadeia

Na sexta-feira, 1º de maio, por volta das 5 horas da madrugada, uma suposta discussão ocorrida um bar localizado na rua Manoel Ribas Torres, bairro Costeira, acabou com duas pessoas feridas. A mulher acionou a Polícia Militar para comparecer na UPA, onde o companheiro estaria recebendo cuidados médicos, após ter sido agredido. O homem apresentava um corte no braço, que precisou levar pontos, e ela, apenas escoriações leves.

Os dois não souberam relatar quem foram os autores das agressões e também não sabiam se o ferimento tinha sido causado por uma faca ou uma garrafa. Segundo a polícia, os dois estavam com sinais visíveis de embriaguez e estava difícil compreender o que diziam. A equipe saiu em patrulhamento pela rua Manoel Ribas, mas todos os bares estavam com as portas fechadas. Retornou à UPA, onde decidiu consultar os nomes dos envolvidos no sistema SESP e ficou surpresa ao perceber que contra o homem havia um mandado de prisão em aberto, com validade até 23 de julho de 2035. Ele então foi detido e conduzido para a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Publicado na edição 1211- 07/05/2020