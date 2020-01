Buraco em parada de ônibus traz risco de acidentes

Um buraco que se abriu bem em frente a um ponto de ônibus, na rua Alagoas, no jardim Fonte Nova, está deixando os moradores preocupados. Eles temem que algum acidente possa acontecer com o ônibus, já que o mesmo pára bem no local onde está o buraco. A linha que circula pela via é a Shangri-lá/Fonte Nova.

Preocupada com o risco de algum morador se machucar, a Prefeitura sinalizou o local, até que o serviço seja efetuado. Como a solicitação já estava na programação, a previsão é de que nas próximas horas o buraco seja fechado.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1196 – 23/01/2020