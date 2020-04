Cacau Show aposta no delivery e nos cuidados com o coronavírus para garantir uma Páscoa mais doce a todos

Páscoa sem chocolate não tem graça! É por isso que, mesmo em meio a pandemia do coronavírus, a Cacau Show de Araucária decidiu inovar na sua maneira de atender os clientes, para que todos tenham a oportunidade de adquirir seus presentes. Quem não quiser ir pessoalmente até uma das lojas, poderá comprar seus chocolates pelo sistema delivery. Isso mesmo! Você poderá receber suas compras no conforto do seu lar, através do atendimento delivery, que funciona pelo endereço na web “http://www.cacaushow.com.br” ou pelo whatsapp 3552-2196. Lembrando que para os pedidos acima de R$ 99,00, com endereço em Araucária, não será cobrada a taxa de entrega. Pedidos abaixo desse valor haverá uma taxa de R$ 14,90.

Já as lojas físicas do Centro atendem de segunda a sexta, das 9h às 18h, e sábado, das 9h às 17h. E a loja localizada no interior do Supermercado Condor, no bairro Costeira, das 9h30 às 20h de segunda à sábado, e no domingo, das 10h às 17h. Para facilitar ainda mais a vida dos clientes, os pagamentos para as compras de Páscoa na Cacau Show poderão ser feitos em até 6X, com parcela mínima de R$ 30,00. A loja lembra ainda que o sistema delivery continuará valendo mesmo após a Páscoa, por tempo indeterminado.

Outro cuidado importante que está sendo tomado pela marca, por conta da pandemia, é a limitação da entrada de clientes nas lojas, a pintura de faixas no chão para que as pessoas que estão na fila mantenham a distância adequada umas das outras, a disponibilização de álcool gel e ainda, avisos espalhados com as medidas de prevenção contra o vírus.

Serviço

As compras na Cacau Show poderão ser feitas pela internet no endereço www.cacaushow.com.br ou pelo whatsapp 3552-2196. Os endereços das lojas são:

Loja 01: Av. Dr Victor do Amaral, 125

Loja 02: Praça Dr Vicente Machado, 435

Loja 03: Av. Archelau de Almeida Torres, 2471, Supermercado Condor Costeira.

Foto: Marco Charneski

Texto: Maurenn Bernardo

