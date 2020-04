Cachorrinha araucariense está à procura de um lar

Uma fêmea, abandonada há algumas semanas no Capinzal, área rural do município, foi acolhida por uma família da capital de forma temporária, porém, o período combinado acabou e a pequena precisa encontrar uma família, ou poderá acabar voltando para as ruas.

Segundo uma protetora, o animal é castrado, tem porte médio, é dócil, brincalhona e está com a saúde em dia. “Ela só precisa de um bom espaço para brincar e de pessoas que vão realmente cuidar dela”, reforça.

A família, que ainda com cachorrinha sob seus cuidados, explica que para adotá-la basta entrar em contato no número (41) 99188-0208. “A família que está com o animal pode trazê-lo até Araucária, sem nenhum problema, só queremos dar a ela um lar”, completa a protetora.

Foto: divulgação