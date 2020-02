Cacique inicia preparação para estreia na 2ª Divisão do Paranaense

Após ter empolgado a todos com a campanha que fez em 2019 no Campeonato Paranaense da Terceira Divisão – Terceirona, e por pouco não ter conseguido o acesso, o Araucária Esporte Clube vai buscar seu espaço na Segundona de 2020. O início da competição está previsto para o dia 5 de abril, com previsão de término em 26 de julho, conforme decisão do arbitral, ocorrido no dia 23 de janeiro, na sede da Federação Paranaense de Futebol – FPF. O clube ainda não começou os treinamentos, a fase ainda é de reuniões com patrocinadores, diretoria e jogadores. A expectativa é de que os treinos iniciem na segunda quinzena de fevereiro, mas ainda não se sabe quem será o primeiro adversário do Cacique.

Participaram do arbitral o presidente da FPF Hélio Pereira Cury, os vice-presidentes Amauri Escudero Martins e Idu Blaszak, o assessor da presidência Robson Seerig, o gerente de competições Marcius Koehler, o presidente da Comissão de Arbitragem da FPF Afonso Vítor de Oliveira, o supervisor do Departamento de Registros e Transferências Everton Andrei Amaro, o advogado da FPF William Tohoru Hosaka e o representante do Sindicato dos Atletas Bento do Amaral Sabino Junior. Também estiveram presentes os representantes dos clubes AA Iguaçu, Andraus Brasil, Apucarana Sports, Araucária ECR, Azuriz FC, Independente FSJ, Maringá FC, Nacional AC, Prudentópolis FC, REC EC e AA Batel (este último participou porque o Tribunal de Justiça Desportiva – TJD-Pr – deferiu o pedido liminar em Mandado de Garantia assegurando sua presença na reunião).

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1197 – 31/01/2020