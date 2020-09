Cactus Calçados é a mais nova opção para quem gosta de andar na moda

A loja é ampla e é possível circular livremente entre os expositores para a escolha dos produtos. Foto: Marcos Charneski

Para as pessoas que gostam de calçar bem e são apaixonadas por grandes marcas, a dica é se tornar cliente da Cactus Calçados, o novo espaço da moda em Araucária, que inaugurou no sábado, 12 de setembro, no bairro Capela Velha, o mais populoso da cidade. A loja trouxe um conceito inovador para a cidade, com foco total no cliente, através de um atendimento personalizado. Novidade também é o Cash Back, onde a cada compra realizada, é gerado um crédito automaticamente, para o cliente utilizar na próxima compra. Basta ele baixar o aplicativo Omni Cash no seu celular, e fazer o cadastro.

A Cactus é resultado de muito planejamento e criatividade dos empresários Fernando Gustavo dos Santos e Adrieli Thaís Veiga dos Santos, que decidiram dar um drible na crise e abrir um negócio, apostando no mercado consumidor araucariense. “A cidade tem um grande potencial, principalmente o bairro Capela Velha, que está em pleno crescimento, e merece uma loja de calçados desse porte. Queremos atender as necessidades do consumidor local, em atendimento, variedade de produtos, preço e condições de pagamento, contando inclusive com crediário próprio, fazendo com que ele não precise se deslocar aos grandes centros”, afirmam.

São dois pisos de loja, onde o cliente pode “passear” entre os expositores e escolher o que mais lhe agrada entre marcas conhecidas, tanto em moda feminina quanto masculina, em calçados, bolsas, cintos, roupas e diversos acessórios, tudo para compor um look completo.

Inauguração

Equipe da Cactus já está preparada para atender o cliente em tudo que ele precisa. Foto: Marco Charneski

Como uma pequena amostra do que virá pela frente, a Cactus já inaugurou com promoções especiais para os clientes, e algumas delas serão mantidas por mais algumas semanas. “Os primeiros 100 clientes que compraram na loja (valor a partir de R$ 199,00) ganharam de presente um par de calçados. Também oferecemos um coquetel delicioso para as pessoas que vieram prestigiar nosso primeiro dia de atendimento”, comentam os proprietários. Eles garantem que a loja sempre terá novidades e uma delas é o café da manhã, que a partir de agora será servido todos os sábados. “As datas comemorativas também não vão passar em branco, com brindes para todos”, asseguram.

Serviço

A Cactus Calçados fica na rua Gavião, 128, bairro Capela Velha, fone 3406-3100. O horário de atendimento é de segunda sexta, das 8h30 às 18h, e aos sábados, das 9h às 17h. Fique sempre por dentro das novidades da loja através das redes sociais Facebook e Instagram Cactus Calçados.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1230 – 17/09/2020