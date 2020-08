Cadeirante precisa de ajuda para melhorar acessibilidade na casa onde mora

Robson é morador do jardim Tupy, no bairro Campina da Barra, e tem uma deficiência física, sequela de uma meningite, que lhe impôs muitas limitações, entre elas, viver preso a uma cadeira de rodas. Além disso, ele não tem condições financeiras para comprar tudo que precisa para ter uma qualidade de vida melhor. Recentemente, amigos fizeram uma campanha e conseguiram a doação de um par de muletas de punho e uma cadeira de rodas, modelo simples.

Porém, as necessidades do Robson vão mais além. A casa onde mora não tem acessibilidade, dificultando sua locomoção. Para resolver esse problema, seriam necessárias a construção de rampas e a instalação de barras de apoio no banheiro, o que também garantiria sua segurança. Sendo assim, a família do jovem pede ajuda das pessoas para poder fazer essas reformas dentro da residência, e também pedem uma cadeira de rodas mais resistente e confortável, além de itens de alimentação.

Serviço

Se alguém sentir no coração o desejo de ajudar o Robson, o endereço é rua das Acácias, 1108, jardim Tupy, bairro Campina da Barra. O telefone para contato é de um dos voluntários que vem ajudando a família, Maikel, e o número é o 99721-2647.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1225 – 13/08/2020