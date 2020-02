Calorão volta com força total à cidade

Foto: Everson Santos

O clima encoberto e instável será deixado para trás nesta semana. Segundo a previsão do Instituto Simepar, o clima em Araucária se assemelhará ao do Rio Grande do Norte. É isso mesmo! Com máximas próximas dos 31°C, e apesar da chegada de uma frente fria, que trará pancadas de chuvas ocasionais, os termômetros não retrocederão.

Nesta segunda-feira, 17 de fevereiro, as temperaturas ultrapassarão os 30°C logo no início da tarde, as chuvas podem surgir durante a noite, se estendendo até a madrugada. Na terça-feira, 18, a frente fria chega ao município, mudando o clima gradativamente, mas a máxima não cede, ficando próxima dos 33°C. A quarta-feira, 19, prometer ser chuvosa, com mínima de 20°C e máxima de 28°C.