Câmara promove palestra sobre regras para as eleições municipais de 2020

Criada no ano passado pela Câmara de Vereadores, a Escola do Legislativo Municipal irá promover ao longo dos meses um ciclo de palestras sobre as eleições municipais de 2020.

A ideia, de acordo com a presidente da Câmara, Amanda Nassar (PMN), é possibilitar que os moradores de Araucária entendam um pouco mais sobre as regras que norteiam o processo de escolha de prefeito, vice e vereadores. “É uma oportunidade de o cidadão conhecer mais a fundo as regras do processo eleitoral e, por consequência, obter ferramentas para poder exercer seu voto de maneira mais consciente”, pontuou.

A primeira dessas palestras está marcada para o dia 30 de janeiro, às 19h, no plenário da Câmara. O palestrante convidado é analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), Frederico Rafael Martins de Almeida. Na oportunidade, ele falará aos presentes sobre as novas regras para propaganda eleitoral no pleito de 2020. “Esse é um tema bem importante não só para eventuais interessados em disputar as eleições deste ano, mas também para o eleitor. Afinal, sabendo o tipo de propaganda eleitoral que é permitida ao candidato fazer ele tem a oportunidade de contribuir como fiscal do processo eleitoral e até saber se determinado candidato está ou não cumprindo as regras”, acrescentou Amanda.

Esse primeiro encontro está sendo realizado numa parceria entre a Câmara e o Cartório Eleitoral de Araucária, sendo que as inscrições para o evento são gratuitas, porém limitadas à capacidade do plenário. Por esta razão, é importante que os interessados façam sua inscrição antecipadamente por meio do email [email protected]

Serviço

Outras informações sobre o ciclo de palestras promovido pela Câmara podem ser obtidas pelo telefone 3641-5239.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1195 – 16/01/2020