Caminhoneiro morre atropelado por uma carreta desgovernada

O caminhoneiro Avenor Albino, de 54 anos, morreu na noite desta segunda-feira, 30 de março, atropelado por uma carreta, que desandou enquanto estava estacionada. A tragédia aconteceu por volta das 21h30, em um quiosque onde os caminhões costumam estacionar para que seus motoristas possam descansar, próximo a uma distribuidora de combustível, localizada na marginal da rodovia do Xisto, perto da empresa Cocelpa. Segundo as primeiras informações, o homem estava sentado em um banco, quando a carreta tanque, que estava estacionada e sem o condutor, desceu desgovernada e o atingiu, prensando-o contra uma das mesas que havia no local.

O Siate de Araucária foi acionado e prestou os primeiros socorros, até a chegada de uma ambulância do Siate Médico, de Curitiba, que atende vítimas em estado grave. Por mais de uma hora o médico tentou reanimar o homem, que estava em parada cardiorrespiratória, mas ele acabou morrendo dentro da ambulância. Avenor é morador de Santa Catarina e seu corpo foi levado para o Hospital Municipal de Araucária, onde aguardará o recolhimento pelo Instituto Médico Legal de Curitiba.

Foto: 190