Cantata de Natal do Colégio Marista emocionou a todos

A Cantata de Natal do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus encantou e emocionou a todos. As apresentações celebraram o nascimento de Jesus e os direitos das crianças. A fachada do colégio foi toda iluminada, garantindo ainda mais brilho ao espetáculo. Com toda essa magia do Natal no ar, foi impossível desviar os olhos do palco.

Para a diretora do Colégio, Daniele Barriquelo, o evento marca um importante ano da instituição e da comunidade. “Celebrar e comemorar juntos é algo importante para fortalecer a comunidade. Ainda mais quando o evento é tão significativo como o Natal. A Cantata de Natal reuniu alunos de todas as idades, familiares e amigos que reservaram um momento para relembrar o que temos de bom e renovar as energias para o próximo ano”, comenta.

Confira a galeria



A organização nas apresentações recebeu elogios

As luzes que brilharam na fachada do Colégio encantaram

O espetáculo do Marista foi digno de muitos aplausos.

A singeleza esteve presente nas apresentações musicais das crianças.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1194 – 19/12/2019