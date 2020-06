Cantor Andre Di Barros convida fãs para acompanhar live solidária no dia 5 de junho

Uma noite cheia de romantismo, onde o amor será exaltado através da releitura de grandes clássicos da MPB, do sertanejo, do internacional e do gospel. É isso que os fãs vão ver na live “Fique em casa e cante comigo”, do cantor araucarienes Andre Di Barros, que acontece na sexta-feira, 5 de junho, às 20h30. A transmissão acontecerá pelo canal do youtube do cantor (youtu.be/X7RHdXABw5M).

“Acompanhem minha live, onde irei cantar sucessos da dupla Zezé Di Camargo e Luciano, Jessé, Roupa Nova, Marília Mendonça, Whitney Houston, entre outros. É uma oportunidade de esquecer os problemas por algumas horas, e ainda ajudar o próximo, pois através da live haverá a arrecadação de alimentos, que serão destinados às famílias carentes da cidade”, convida Andre.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1214 – 28/05/2020