Cantora araucariense Eveline Martins lança um novo clipe

“Sol ao seu lado” é o título do novo clipe da cantora araucariense Eveline Martins, que nasceu de um dos singles que ela gravou no ano no seu último EP “Mil e uma estações”. O clipe já está disponível no canal do Youtube da cantora. A produção é do estúdio Multi3 Produções, do produtor Alexandre Lack, que também gravou suas músicas anteriores. Com um gosto musical bastante eclético, Eveline gosta de passear entre o clássico e o moderno, tendo como inspiradores Cat Stevens, Bob Dylan, Beatles, que são clássicos internacionais, até bandas brasileiras como Kid Abelha, Skank e Capital Inicial. Também é fã da dupla nova Ana Vitória e Maria Gadú.

Aos 27 anos, ela conta que sua conexão com a música começou na infância, aos 4 anos de idade ela já cantava e até inventava algumas músicas. “Quando aprendi a tocar violão, aos 14 anos, comecei a me dedicar à composição, desde então, passei a escrever meus pensamentos e sentimentos e a música era como um diário pra mim, era ela que dava um maior sentido na minha vida. Fiz aulas de canto e piano também e somente aos 21 anos gravei minhas primeiras composições em estúdio”, relata.

A cantora costuma se apresentar em barzinhos e outros espaços, e nessa quarentena, como os shows estão parados, ela se dedica a novos projetos. Um deles é se inscrever para participar de programas de TV e festivais, para que seu trabalho se torne conhecido. Também faz planos para a gravação do seu próximo álbum. “Meu novo trabalho trará músicas que abordam temas como o empoderamento feminino, a melhora da auto estima e, é claro, o tema típico que é o amor. As músicas já estão com as melodias e letras prontas, porém estão em fase de amadurecimento para saber qual harmonia fica melhor em cada uma. Mas vai ser um trabalho bem bacana, isso eu garanto”, diz Eveline.

Serviço

Para acompanhar a cantora nas redes sociais, o Facebook é Eveline Martins e o Instagram @evelinemartinsoficial. O novo clipe pode ser conferido através do link https://www.youtube.com/watch?v=N_v76ljqc4w&feature=share.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1226 – 20/08/2020