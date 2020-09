Cantora escolhe Parque Cachoeira como cenário de vídeo cover

Jordana gravou um vídeo cover para conquistar visualizações e divulgar seu nome. Foto: divulgação

Muitos artistas veem a gravação de um vídeo cover como uma oportunidade de mostrar seu trabalho e atrair visualizações. A cantora araucariense Jordana Flores, 15 anos, apostou nisso e escolheu o Parque Cachoeira como cenário do cover que gravou da música Eu feat você, da Banda Melim. O trabalho ficou encantador e já está disponível no seu canal do Youtube https://www.youtube.com/watch?v=41F2Umy5wn4&feature=youtu.be. A jovem já tem outros covers gravados e projetos de vídeo, que podem ser conferidos no seu canal.

Jordana também é atriz e modelo e frequenta a Escola de Música Criarte, onde é aluna do cantor Andre Di Barros. Já participou de recitais pela escola e também do W Music, um dos maiores festivais de música gospel do Brasil. Ela é agenciada pela empresa Casa Blanca e pretende seguir firme na carreira de cantora e atriz. “Já participei de várias convenções e workshops, em busca de conhecimento e aperfeiçoamento, e um dia quero me tornar uma cantora e atriz profissional, com meu esforço e com a ajuda dos meus fãs”, disse.

Acompanhe o trabalho da Jordana no Instagram @jordanafloresoffcial e no canal do YouTube “Jordana Flores”.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1230 – 17/09/2020