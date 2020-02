Cão da raça shar-pei desaparece no Palomar

Fugiu de sua residência, na última sexta-feira, 21 de fevereiro, por volta das 18h30, a cadela da raça Shar-pei, apelidada de Lola. A dona, que mora no bairro Palomar, está desesperada à sua procura, pois o animal é de muita importância para a família. A cadelinha tem porte médio, possui pelagem marrom, é bastante dócil e hiperativa.

Jeiciane afirma que alguns moradores chegaram a entrar em contato com ela, na terça-feira, 25, alegando terem visto Lola na região do Califórnia, próximo à Escola Municipal Professora Eglé Cordeiro Machado, mas ao chegar no local, a mesma já não estava mais lá.

A família pede para que quem tenha informações sobre a localização de Lola entre em contato pelos telefones (41) 99516-0584 e (41) 99728-8819, além disso, se for possível, que segurem o animal até a chegada do responsável.