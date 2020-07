Cãozinho Ralph precisa da sua ajuda. Contribua com a Vakinha Virtual!

O Ralph é um cão mestiço com pastor alemão, bastante dócil, que foi abandonado na rua e resgatado após ter sido atropelado. Depois do resgate, ele conseguiu encontrar uma família, porém, teve que passar por um tratamento bem complexo, e agora ficaram as dívidas. Foram despesas com o resgate, exames de sangue, raio-X, ressonância magnética, consulta neurológica, castração, remédios e hotelzinho. Segundo a protetora que o recolheu da rua, o animal foi encontrado com bicheira, mas mesmo depois do tratamento, sua perninha não voltou ao normal, ele a arrastava e sentia dores, por isso, a necessidade de uma consulta neurológica, pois no raio-X inicial não apareceu nada quebrado e houve uma suspeita de problemas neurológicos ou câncer.

“Os exames apontaram duas hérnias de disco, com indicação de fisioterapia. Dentre os remédios, ele tomou corticóide para dor e inflamação. Hoje o Ralph está recuperado e bem, com a família que o adotou, isso após ele ter sido devolvido por outros adotantes por três vezes, por não ser de raça e por ter a deficiência nas perninhas. O problema é que a família atual está precisando de ajuda para custear as despesas com o tratamento do Ralph”, contou a protetora.

Para conseguir essa ajuda, foi feita uma Vakinha Virtual, cujo intuito é arrecadar dinheiro e também vender rifas, no valor de R$ 10,00 cada número. A vaquinha facilita a contribuição e evita a necessidade de depósito ou transferência em contas bancárias, e também terá um alcance maior, já que muitos não trabalham com o mesmo banco que os responsáveis pela arrecadação.

Serviço

Você pode contribuir com qualquer valor ou então contribuir com o valor da quantidade de rifas que deseja, e enviar uma mensagem pelo Whatsapp (41) 99520-1500, para poder receber o número da rifa e participar do sorteio. O endereço da vaquinha é http://vaka.me/1249718.