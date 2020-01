Capela Nossa Senhora dos Navegantes convida a comunidade para grandiosa festa

Se você ainda não tem nenhum compromisso agendado para o domingo, 9 de fevereiro, anote aí na sua agenda: a Capela Nossa Senhora dos Navegantes, no Porto Laranjeiras, fará uma grande festa em homenagem a sua padroeira. O evento, que terá renda revertida para as obras de construção da nova capela, começa às 9h30 com a Santa Missa. O tradicional almoço será servido às 12h e às 13h30 acontece o festival de prêmios. O prêmio principal será de R$ 3.000, com um total de 31 rodadas normais, duas extras, além da rifa do pirulito. Cada cartela custa R$5 ou cinco cartelas por R$ 20.

A comissão organizadora da festa agradece a comunidade pelo apoio e pelas doações recebidas para o festival de prêmios. Agradece também os mensageiros e mensageiras que nunca desistiram de trabalhar em prol da capela, sempre como muito empenho e dedicação em manter todas as atividades funcionando, mesmo em meio às dificuldades enfrentadas.

Serviço

A festa da Capela Nossa Senhora dos Navegantes será no Salão Paroquial da Igreja Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rua Pedro Gawlak, 174, bairro Fazenda Velha.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1196 – 23/01/2020