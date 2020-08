Capela São José promove solenidade em homenagem a Nossa Senhora da Luz

Respeitando as normas recomendadas pela Secretaria Municipal de Saúde, a Capela São José, localizada no Jardim Shangri-lá, convida a comunidade para participar da solenidade da co-padroeira Nossa Senhora da Luz, que acontecerá durante as próximas semanas na paróquia. A programação religiosa terá início no domingo, 30 de agosto, a partir das 19h30, com o primeiro dia da novena. A comemoração chega ao fim na santa missa, celebrada na terça-feira, 8 de setembro, também às 19h30. Já a festividade acontecerá no domingo, 6, com a venda sob encomenda de porções de risoto e maionese por R$5 e costela assada no fogo de chão por R$30 o quilo.

As encomendas podem ser feitas através dos telefones (41) 99786-7100 ou (41) 99773-4003. As celebrações religiosas serão transmitidas ao vivo pela página da capela no Facebook. Os organizadores explicam que o vale-almoço da festa de São José pode ser trocado por quatro porções de maionese e risoto.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1226 – 20/08/2020