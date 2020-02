Capelas do Cemitério Central oferecem mais conforto para as famílias

As obras de revitalização das capelas do Cemitério Central de Araucária, que iniciaram em junho de 2018, entraram na reta final. Segundo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SMMA, o cemitério recebeu nova pintura, troca do piso e troca da cobertura frontal, reforma total das capelas e vários outros serviços. Recentemente foi concluída a instalação de ar condicionado nas quatro capelas, garantindo mais conforto para as famílias, na hora de velar seus entes queridos.

O secretário municipal do Meio Ambiente, Vitor Cantador, disse que as melhorias que foram feitas, atendem uma necessidade antiga da população. Segundo ele, em fevereiro serão iniciadas a trocas de calçadas em toda a área do cemitério. “Além do conforto, as melhorias na infraestrutura vão proporcionar mais segurança para as famílias”, disse Vitor.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Everson Santos

Publicado na edição 1197 – 30/01/2020