Capoeiristas araucarienses deram show em Mundial

Araucária foi muito bem representada no 10º Campeonato Aberto de Capoeira – Mundial Muzenza, realizado no último final de semana, em Curitiba. Os quatro capoeiristas do grupo Capoeira Show, Marcelo Isaias Sampaio (contramestre Canarinho), Lurielly Sá (graduada Joaninha), Valmir Machado Cordeiro (graduado Homer) e Eduarda Midori Hartmann Okabayashi (intermediária Japinha) fizeram ótimas apresentações. O quarteto não conseguiu trazer nenhum título de campeão, mas o fato de disputar com atletas de todo o país, já foi uma experiência incrível para todos eles.

Canarinho trouxe o bronze, e por ter ficado entre os três melhores na final nas categorias contramestre e mestre conseguiu a isenção na inscrição do Campeonato de 2022, que vai comemorar os 50 anos do Muzenza, com data e local a serem definidos. “Eu comemorei como um título, celebrei como uma grande vitória, pelo nível da competição e por todas as dificuldades que passamos para atingir essa conquista. Foram muitos dias de treinos, dietas, exercícios aeróbicos, eu estava há alguns anos afastado das competições, mas acabei retornando em grande estilo. E que nunca falte humildade e sabedoria para reconhecermos nossos erros”, comemorou o contramestre, que também agradeceu a todos que o apoiaram e torceram por ele, em especial o professor Diego Lagartixa e a família, e também seus patrocinadores.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1198 – 06/02/2020