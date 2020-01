Capoeiristas de Araucária vão participar do 10º Mundial Muzenza

O 10º Mundial Muzenza – Campeonato Aberto de Capoeira, que acontecerá em Curitiba, entre os dias 30 de janeiro a 1º de fevereiro, contará com a presença de quatro capoeiristas de Araucária. Marcelo Isaias Sampaio (Contramestre Canarinho), Lurielly Sá (Graduada Joaninha), Valmir Machado Cordeiro (graduado Homer) e Eduarda Midori Hartmann Okabayashi (Intermediária Japinha) vão representar o Grupo Capoeira Show.

A competição terá disputas nas categorias Adulto, Feminino e Absoluto. A abertura do evento acontece na Rua XV, em Curitiba, com uma roda de capoeira. As atividades também acontecem na UFPR do Jardim Botânico, Praça Osvaldo Cruz e no Teatro do Colégio Bom Jesus. Haverá presença de mestres de vários estados brasileiros.

A capoeirista Eduarda está empolgada com a competição, disse que tem orgulho de representar a cidade em um campeonato mundial, no qual o nível entre os competidores é elevado. “todos os dias, com o objetivo de fazer uma boa apresentação”, “Apesar das dificuldades, com a ajuda dos meus pais consegui me inscrever, pois não tivemos o apoio de nenhum patrocinador. A partir daí, eu e meus colegas começamos a treinar” disse a jovem, que agradeceu a Deus, aos pais, ao seu contramestre Canarinho e a todos que estão na torcida por ela.

Valmir também está ansioso com a competição, e conta que sempre teve interesse de participar de um mundial. “Quando anunciaram que a 10ª edição do Mundial seria em Curitiba fiquei animado e economizei para pagar a inscrição. Estamos em uma rotina pesada de treinos, e as expectativas de trazer um título para Araucária são muitas”, confia o atleta.

Da mesma forma que os colegas, Lurielly afirma que este campeonato será mais um desafio na sua vida, pois a cada treino intenso, ela pode perceber que com dedicação, pode ir ainda mais longe. “Nos últimos dias só tem aumentado minha ansiedade e expectativa para este evento. Farei o possível para chegar com excelência, e representar o grupo Capoeira Show e o município de Araucária da melhor forma, e ficar entre as finalistas. E se não chegar, levarei como experiência, além de todos os momentos da preparação e dedicação dos treinos”, declarou.

O professor Canarinho, que estava afastado das competições desde 2016, vai participar como atleta e técnico. Ele conta que hoje seu ritmo é um pouco mais lento, apostando mais na técnica. “Vou com confiança, pois fiz uma boa preparação, treinos específicos, estou focado e vou chegar bem para estar entre os melhores nesse Mundial. Estou sem lesões, com dieta regrada e treinando três vezes ao dia. Toda a equipe está focada, acredito na capacidade deles”, pontuou.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Marco Charneski

Publicado na edição 1197 – 30/01/2020