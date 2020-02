Caratecas Emilly e César vão disputar o Brasileiro em Natal

Na próxima quarta-feira, 4 de março, os caratecas Emilly Cordeiro, 15 anos, e César Furtuoso, vão embarcar para Natal, capital do Rio Grande do Norte, onde disputarão, entre os dias 4 a 8 de março, a 1ª etapa do Campeonato Brasileiro de Karatê 2020. Emilly não disputará apenas a etapa classificatória do Brasileiro, mas também a seletiva nacional na categoria Cadete. César será o seu técnico.

“Será minha primeira competição nacional do ano, e sei que terei que enfrentar adversários fortes, já que o Brasileiro reúne atletas de alto nível. Mas pretendo trazer um bom resultado para Araucária”, disse Emilly.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1201 – 27/02/2020