Carniça está de volta e vai lutar na 7ª edição do Nação Cyborg

O lutador araucarianse Arivaldo “Carniça” anunciou seu retorno ao octógono, depois de um tempo sem lutar por conta da pandemia do coronavírus. Ele vai acirrar seus treinos, dessa vez focado em uma luta que fará no Grand Prix Nação Cyborg, que acontecerá no dia 17 de outubro, no Spazio Van, em Curitiba. Esta será a 7ª edição do evento, mas ainda não se sabe como serão os protocolos sanitários para este mês, sendo assim, a presença de público ainda é indefinida.

O card do GP contará com disputas de cinturões e grandes embates. O adversário de Carniça, que lutará na categoria peso Galo até 61 kg e mais duas lutas na noite, ainda não foi divulgado. “Pretendo dar o meu melhor e vencer a luta, porque o Grand Prix levará um atleta para o Bellator MMA, nos Estados Unidos”, disse o lutador. Ele também agradeceu seus patrocinadores Alivi Clínica Odontológica, Charles Tatoo, Benefit Natação, Hotel San Gabriel, New Street Suplementos, Clínica Linus, Moutex Protetor Bucal, Restaurante Bonanza, fisioterapeuta Carolina Suzuki, Açougue Bela Vista, Pixels Visual, Academia Body Fitnes, Jornal O Popular, Samara Tour, Barbara Lopes nutricionista e Studio Relus.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1227 – 27/08/2020