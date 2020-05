Carro atropela ciclista e parte a bike ao meio

Um ciclista foi atropelado e ficou bastante ferido na manhã deste sábado, 9 de maio, na rua Roque Saad, bairro Fazenda Velha, próximo à Câmara de Vereadores. Segundo testemunhas, o senhor seguia com sua bicicleta pela rua Roque Saad na contramão, quando acabou colidindo com um veículo que estava acessando a mesma via, pela rua Tenente Ivan Madureira Guimarães.

Com o impacto da batida, a bicicleta partiu ao meio. O homem teve ferimentos na cabeça, foi atendido pelo Siate e depois encaminhado ao hospital. A Guarda Municipal foi acionada para prestar apoio na ocorrência, e controlou o tráfego na via.