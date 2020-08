Carro de aplicativo é roubado e ladrões se acidentam

No domingo, 16 de agosto, por volta das 13 horas, um motorista de aplicativo pediu ajuda para a Polícia Militar, alegando que tinha alugado um veículo de aplicativo para terceiro, no entanto, o mesmo havia sido roubado, e sua última localização era na avenida das Araucárias, no bairro Thomaz Coelho. Segundo foi repassado para a PM, durante a madrugada, esse mesmo carro teria se envolvido em um acidente de trânsito no endereço onde apontava a última localização, e posteriormente teria sido levado para o pátio da 2ª Cia.

O dono do veículo então foi até a sede da PM e com um documento em mãos, confirmou ser o proprietário. Ele disse ainda que ao acordar, viu uma mensagem da seguradora, informando que o carro havia tido uma pane elétrica e que às 10h30, o motorista locador do veículo também mandou uma mensagem, relatando que foi roubado após ter sido dopado, e que não lembrava de mais nada. O locador disse a ele que, diante do ocorrido, decidiu ligar para o 190, comunicando o roubo.

Publicado na edição 1226 – 20/08/2020