Carro quebra e bandidos deixaram pra trás o que haviam roubado

Na tarde de segunda-feira, 27 de janeiro, por volta das 16h50, uma equipe da Guarda Municipal fazia um patrulhamento próximo à PR 423, quando foi abordados por um homem que informou que dois homens haviam roubado a residência de seu pai, localizada na avenida Independência. Os ladrões teriam levado uma televisão e uma lavadora de alta pressão, e fugido em seguida, em um Celta branco. Os GMs fizeram buscas na região e localizaram o veículo com os pertences dentro.

O automóvel apresentava problemas mecânicos, com vazamento de óleo do motor, por isso teria sido abandonado pelos suspeitos do furto, que fugiram a pé. Os objetos deixados para trás na fuga e o Celta foram levados para a Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis. O veículo não possuía alerta de furto e roubo.

Publicado na edição 1197 – 30/01/2020

Foto: divulgação