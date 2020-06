Carros e motos são apreendidos em operação da GMA e Departamento de Trânsito

A Guarda Municipal de Araucária realizou nesta quarta-feira, 17 de junho, uma operação na avenida das Araucárias, em parceria com o Departamento de Trânsito (SMUR). Na ação foram vistoriados 79 veículos, sendo apreendidos 3 carros e 4 motos por irregularidades administrativas.

De acordo com o setor operacional da GMA, os veículos possuíam pendências de, no mínimo, três anos, o que levantou suspeitas sobre o uso dos veículos. “Além da infração de trânsito, geralmente esses veículos com documentação irregular são utilizados para atos ilícitos como roubo e tráfico de drogas. “Realizamos essas ações constantemente, com o objetivo de proteger a população contra esses crimes”, explicou a GM.

Muitas dessas ações acabam sendo realizadas na área limite da cidade e na área rural, onde a incidência dessas condutas são maiores. Os condutores são orientados sobre os procedimentos a serem adotados até que a situação do veículo seja regularizada e, se isso não ocorrer, os veículos apreendidos podem ser levados para leilão.

Os principais itens infringidos pelos motoristas flagrados na operação referem-se à inadimplência (resultando em busca e apreensão – ação prevista em lei que permite que o credor se aposse do bem quando as parcelas financiadas não estão quitadas devidamente), dirigir sem habilitação (Art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro) e infração do Art. 230 – veículo sem licenciamento.

Foto: divulgação