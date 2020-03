Casa da Cidadania funciona 24 horas para atender a pessoas em situação de rua

A Casa da Cidadania, um equipamento da Secretaria Municipal de Assistência Social de Araucária (SMAS), continua atendendo 24 horas a pessoas em situação de rua que, espontaneamente, procuram pelo serviço. Além de cama, banho, roupa, comida e abrigo adequado, a equipe técnica que atua no local desenvolve um trabalho de levantamento de informações sobre essas pessoas com o objetivo de conhecer melhor cada uma dessas pessoas para encaminhar para um novo projeto de vida.

Neste período de cuidados preventivos ao novo Coronavírus, a Casa da Cidadania está seguindo as recomendações dos órgãos de saúde no que se refere a cuidados como evitar aglomeração e reforço na higiene. A permanência dessas pessoas na Casa da Cidadania é uma oportunidade de conhecer melhor cada um deles e de verificar que tipo de ação pode ser realizada para atender a outras demandas que surjam, como o retorno de vínculos familiares.

No momento, as orientações sobre este serviço estão sendo fornecidas pelos números (41)3901-5221, 3901-5413, 3901-5196, das 9h às 15h. As equipes de plantão orientam sobre como proceder e dão os devidos encaminhamentos.

Texto: PMA

Foto: Carlos Poly