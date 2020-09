Casal de Colombo foi preso furtando em parque aquático de Araucária

Compartilhe esta notícia

Foto: divulgação

A Guarda Municipal foi acionada no final da tarde de sábado, 26 de setembro, pelos seguranças do Araucária Acqua Park, no jardim Condor, onde um casal estaria usando drogas. Quando a viatura chegou, os suspeitos não estavam mais no local. Mas no momento em que a equipe estava deixando o clube, uma senhora acompanhada por duas crianças que choravam muito, abordou os guardas dizendo que um homem tinha acabado de roubar, pasmem, as pranchas de isopor e a bola de plástico de seus filhos. O cidadão foi abordado e em revista pessoal foram localizados entre seus pertences os objetos da vítima, que desejou representar queixa.

No momento em que o mesmo entrava na viatura, a mulher que o acompanhava apareceu e começou a usar palavras de baixo calão e a fazer ameaçar, dizendo que iria “meter bala” na equipe, vindo a jogar um pedaço de bolo em um dos GMs. Diante do fato, a mulher também foi detida e conduzida a Delegacia de Polícia, onde ambos ficaram à disposição da autoridade de plantão.