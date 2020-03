Casal de pescadores encontra ossada humana na barragem do Passaúna

No início da manhã desta segunda-feira, 16 de março, um casal de pescadores encontrou uma ossada humana às margens da barragem do Passaúna, na região de Roça Velha. Eles chamaram a Guarda Municipal, que foi até o local e constatou que a ossada pertencia a uma pessoa do sexo masculino.

A equipe da GM acionou o Instituto Médico Legal e a Criminalística para o recolhimento e possível identificação da ossada. Mais informações em breve.

Foto:GMA