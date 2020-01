Casal passa trote na PM e acaba preso

Nesta quinta-feira, 23 de janeiro, um casal foi detido após passar um trote na Polícia Militar. A equipe foi acionada por uma mulher, no bairro Estação, que relatava estar sendo ameaçada pelo marido embriagado. Os policiais fizeram patrulhamento pelas redondezas, no entanto, não localizaram o suspeito. Em seguida, tentaram novo contato com a vítima, mas ela não atendeu. Quando havia encerrado a ocorrência, a PM recebeu um novo chamado, desta vez era o marido, dizendo que havia dado três tiros em uma pessoa, porque esta teria lhe atacado com uma faca. Ele disse ainda que não sabia se a pessoa havia morrido.

Diante da gravidade da situação, a PM se deslocou até o endereço novamente. O solicitante estava na frente da casa, e quando indagado sobre o que havia acontecido, respondeu simplesmente que se tratava de um trote, e que ele decidiu pedir socorro porque estava tendo uma discussão com a esposa. Tudo não passou de um trote, porém, teve conseqüência para o casal, que foi levado para a sede da 2ª Cia para preencher um termo circunstanciado.