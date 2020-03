Casal procura unidade básica de saúde após ter retornado da Itália e Saúde adota protocolo do MS para investigação do coronavírus

Um casal que veio da Itália recentemente deu entrada na Unidade Básica de Saúde – UBS Santa Mônica, em Araucária, nesta segunda-feira, 9 de março, com suspeita de coronavírus. Conforme apurado pela nossa reportagem, mesmo não apresentando nenhum sintoma da doença, o casal teria procurado a UBS por precaução. Também por medida de segurança, e seguindo o protocolo recomendado pelo Ministério da Saúde – MS, o casal imediatamente teria recebido máscaras e a recomendação de retornar para casa, onde teria ficado em isolamento, coletado exames. O caso já estaria sendo monitorado pela Secretaria de Saúde.

Com a chegada do casal na UBS, a notícia da suspeita de coronavírus se espalhou rapidamente entre os usuários que estavam no local. Também foi rapidamente disseminada nas redes sociais, gerando uma certa sensação de pânico. Boatos circularam nas redes, de que algumas pessoas teriam saído correndo da unidade, informação que não foi confirmada, já que todo o processo, segundo apurado pelo Jornal O Popular, teria transcorrido dentro da maior tranquilidade. Ainda dentro do que foi apurado pela nossa reportagem, outro caso suspeito de coronavírus também estaria sendo investigado pela SMSA.

Vale lembrar que o uso de máscaras, coleta de exames e isolamento faz parte do protocolo do Ministério da Saúde, já que todo caso suspeito precisa da confirmação e do teste de contraprova, para início imediato do tratamento, ou descarte da suspeita.

Texto: Maureen Bernardo