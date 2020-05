Casos positivos de Covid-19 em homens de 30 a 49 anos no município chamam atenção

Conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde de Araucária (SMSA), dos 34 casos positivos do novo Coronavírus em moradores de Araucária até o momento, 18 são homens. Desses, 16 estão na faixa etária de 30 a 49 anos, sendo 8 casos de 30 a 39 anos e 8 casos de 40 a 49 anos. Essa concentração de casos nesta fixa etária equivale a 88,8% do total confirmado entre os homens. Há ainda 1 caso positivo na faixa de 20 a 29 e 1 caso na faixa dos 50 a 59 anos. Entre as mulheres, são 16 casos positivos no total, mas distribuídos entre as faixas etárias; com destaque para 6 casos na faixa entre 40 e 49 anos. Araucária não tem óbito registrado por Covid-19.

NÚMEROS

Na faixa etária dos 10 a 19 anos há 1 caso positivo (mulher). De 20 a 29 anos, 3 casos positivos em mulher e 1 em homem. Dos 30 a 39 anos, 2 casos em mulher e 8 em homens. De 40 a 49 anos, 6 mulheres e 08 homens. De 50 a 59 anos, 2 mulheres e 1 homem. Mais de 60 anos: 2 mulheres (1 caso de 60-69 anos e 01 de 70-79 anos).

O perfil dos casos positivos mostra também que 24 são moradores e outros 10 são trabalhadores da saúde. Dos 34 casos já confirmados, 28 são considerados recuperados e 06 estão em tratamento domiciliar.

TEMPOS DIFERENTES

A divulgação dos casos positivos tem ocorrido em tempos diferentes quando se compara os números dos municípios e a divulgação do Estado. Os municípios estão divulgando os números mais atuais e o Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, tempos depois, divulga as informações repassadas pelos municípios. Logo, não se trata de erro de informação e sim de tempos diferentes de divulgação. A Prefeitura de Araucária tem realizado suas divulgações com base nos números fornecidos pela SMSA. Mas é importante perceber que há meios de comunicação que estão seguindo as publicações do Estado para suas divulgações.

CENTRO ESPECIAL

O Centro Especial de Combate ao Coronavírus Sandra Maria Aparecida Ribeiro abriu as portas na última sexta-feira (15), em Araucária, exclusivamente para atendimento de moradores com sintomas de síndromes gripais e problemas respiratórios, o que inclui os casos suspeitos do novo Coronavírus (Covid-19). O Centro funciona 24 horas e tem por objetivo principal evitar que casos considerados leves e moderados evoluam para um quadro mais grave.

Antes de buscar atendimento direto no Centro, o morador também pode ter orientações sobre sintomas e atendimentos relacionados ao novo Coronavírus por meio do Disk Corona. O atendimento telefônico com profissionais da saúde ocorre pelo número 0800-6425250 (ligação gratuita), das 7h às 19 horas, todos os dias).

Texto: PMA