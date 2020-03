Cavaleiros promovem cavalgada para ajudar a garotinha Melissa

O Clube de Cavaleiros de Araucária escolheu dois motivos bem especiais para promover a sua 1ª Cavalgada Solidária: comemorar o dia internacional das mulheres e ajudar no tratamento da garotinha Melissa, de apenas 4 anos. O evento acontece no domingo, 8 de março, com início às 9 horas, em frente à UPA Costeira, onde haverá concentração dos primeiros cavaleiros e saída sentido avenida Manoel Ribas, com chegada na Câmara de Vereadores. No local haverá outros cavaleiros, que vão se juntar ao grupo e seguir em cavalgada pelo Centro, sentido Centro de Eventos Juliartes, no Porto das Laranjeiras.

Na chegada, todos vão se reunir em um almoço de confraternização, com arroz carreteiro, salada e pão no cardápio. O valor do convite será de R$ 15 antecipado ou R$ 20 no dia do evento. Também terá sorteio de uma rifa com vários brindes e muitas brincadeiras.

A história de Melissa, moradora do jardim Manoel Bandeira, foi apresentada ao clube que, de imediato, decidiu organizar alguma ação para ajudá-la. Toda a renda do evento será 100% revertida para a menina, que está em tratamento contra uma doença rara, a deficiência genética (DEAF1) que leva ao atraso do desenvolvimento, déficit intelectual, transtorno do espectro autista, diformismos faciais, alteração de marcha e comportamento, bem como, infecção de repetição recorrente e epilepsia de difícil controle. O tratamento da Melissa é caro, consiste em um conjunto de terapias como fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, hidroterapia, equoterapia e terapia visual. Por isso, toda forma de ajuda à família é bem vinda.

Serviço

Participe da Cavalgada do Clube de Cavaleiros de Araucária e ajude no tratamento da Melissa. Os fones para informações são: (41) 99519-2659 (Gessé) e 99502-1780 (Jefão).

