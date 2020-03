CE Fazenda Velha vai disputar o Brasileiro Escolar de Voleibol

Jogos emocionantes e bem disputados marcaram a final do Campeonato Paranaense Escolar de Voleibol, que aconteceu no domingo, 1º de março, em Toledo. O troféu de campeão também dava direito a uma vaga no Mundial. Desta vez não deu para o CE Fazenda Velha arrematar a vaga no Mundial, porém, com o título de vice-campeão, a equipe vai para o Brasileiro, representar Araucária e o Paraná.

O time araucariense pretendia fechar a competição com chave de ouro, já que havia vencido cinco jogos disputados, mas foi derrotado pelo CE São Vicente, por 3X2 sets. Foram dois sets para cada lado e a decisão foi para o tie-break, com parciais de 19/25, 25/22, 22/25, 25/19 e 15/12. “O jogo estava muito equilibrado e foi possível observar isso na pontuação de cada set, exatamente iguais, a gente só perdeu por três pontos de diferença, no tie-break”, disse Cleverson da Silva, coordenador técnico e administrativo do Núcleo de Iniciação ao Voleibol Escolar de Araucária – Projeto Nívea, do qual o colégio Fazenda Velha faz parte.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1202 – 05/03/2020